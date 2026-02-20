SONDAGGIO - Chi vincerà il Festival di Sanremo 2026?
Festival di Sanremo 2026, 30 big in gara: chi lo vincerà? Partecipa al nostro sondaggio
Il Festival di Sanremo 2026 annovera 30 cantanti Big in gara, 4 in più della passata edizione. Ci sono icone della musica italiana come Patty Pravo, certezze pop come Ermal Meta o Tommaso Paradiso, così come una sfilza di artisti maggiormente apprezzati dalle fasce d’ascolto più giovani.
La kermesse è sempre foriera di polemiche, prima, durante e dopo, ma i riflettori sono puntati anche sugli artisti che si sfidano per la vittoria finale.
Secondo i bookmaker, la favorita sarebbe Serena Brancale, seguita da Tommaso Paradiso, Fedez & Masini, Sayf, Ermal Meta, Fulminacci, Arisa e Ditonellapiaga.
Tra i meno quotati, invece, Samurai Jay, Raf, Elettra Lamborghini, Francesco Renga e LDA & Aka7Even.
E voi cosa ne pensate? Chi vincerà Sanremo 2026?