SONDAGGIO - Chi voteresti alle primarie del Campo Largo come leader del centrosinistra?
Si avvicinano le primarie del Campo Largo: tu chi voteresti? Partecipa al sondaggio
Il Campo Largo si appresta a scegliere il suo candidato premier tramite eventuali primarie. Il PD, al momento, sembra spaccato fra i riformisti PD che vorrebbero il doppio turno e la segretaria Elly Schlein che potrebbe aprire alla proposta del M5S di decidere tutto con un turno secco e voto online. Resta ancora da decidere quando andare ai gazebo per eleggere lo sfidante di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche.
Dalla scelta del candidato premier dipende anche l’orientamento politico del Campo Largo, creatura che attualmente indica l’intento di creare una unione fra Elly Schlein (PD), Giuseppe Conte (M5S) e il duo composto da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (AVS). Il Campo Largo potrebbe, verosimilmente, espandersi accogliendo anche Matteo Renzi (Italia Viva) e Riccardo MAgi (+Europa).
Oltre ai leader dei due principali partiti, nei mesi ne sono stati fatti anche altri, come quello della sindaca di Genova Silvia Salis.
La scelta del candidato leader avrà un peso sul programma elettorale: al momento, per esempio, PD e M5S sono divisi su una serie di temi, a partire dal sostegno all’Ucraina.
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