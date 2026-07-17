SONDAGGIO - Chiesta la grazia per il gioielliere Mario Roggero, condannato per omicidio: saresti d'accordo?

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La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al lunghissimo e discusso iter giudiziario di Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour (Cuneo). I giudici hanno confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per il duplice omicidio dei rapinatori Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e per il ferimento di un terzo, Alessandro Modica, avvenuti durante l’assalto al suo negozio nell’aprile del 2021. La sentenza definitiva ha riacceso immediatamente un caldissimo dibattito politico e sociale sulla legittima difesa e sui limiti della giustizia.

Da un lato, la magistratura ha ribadito che la reazione del gioielliere – che inseguì i banditi in strada sparando mentre erano già in fuga – ha superato i limiti consentiti dalla legge.

Dall’altro, esponenti del Governo Meloni e numerosi cittadini si sono mobilitati chiedendo a gran voce la grazia presidenziale per l’artigiano. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha già avviato l’istruttoria per valutare il provvedimento di clemenza, sebbene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia ricordato che la decisione finale spetta esclusivamente al Colle.

Chi sostiene il gioielliere parla di un Mario Roggero esasperato dalle continue rapine e terrorizzato per l’incolumità della propria famiglia. Chi si oppone, sottolinea l’importanza di rispettare le sentenze e il principio per cui lo Stato non può legittimare la giustizia privata (tra l’altro dalle carte emergerebbe un episodio controverso del gioielliere nel 2005, quando avrebbe minacciato con una pistola l’ex fidanzato della figlia e i suoi genitori).

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