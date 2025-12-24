SONDAGGIO - Da Andrea Sempio a Trump, da Leone XIV a Fabrizio Corona: per cosa ricorderete il 2025?
Quale evento del 2025 ricorderemo ancora a lungo? Da Garlasco alla famiglia nel bosco, da Corona ai papi, da Trump a Baudo e Sanremo: dite la vostra
Il 2025 è stato un anno denso di eventi. Dal ritorno alla presidenza di Donald Trump alla morte di Papa Francesco e all’insediamento di Leone XIV, da Andrea Sempio e il delitto di Garlasco alla famiglia ne lbosco, passando per l’omicidio di Charlie Kirk e le rivelazioni di Fabrizio Corona, senza dimenticare i successi di Jannik Sinner, la vittoria di Olly al Festival di Sanremo e la morte di Pippo Baudo.
Secondo voi qual è l’evento più significativo del 2025, quello che ricorderete più a lungo? Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani).