SONDAGGIO - Delitto di Garlasco, credi che Alberto Stasi sia colpevole?
Delitto di Garlasco, storia senza fine: pensate che Alberto Stasi sia effettivamente il colpevole?
Giovedì 18 dicembre si è concluso l’incidente probatorio che potrebbe portare al rinvio a giudizio di Andrea Sempio dopo i nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. All’udienza, che si è tenuta nel tribunale di Pavia, ha presenziato anche Alberto Stasi, ad oggi l’unico condannato – tra l’altro in via definitiva – per l’omicidio di Chiara Poggi.
Il 12 dicembre 2015 la Corte di Cassazione condanna in via definitiva Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco, in provincia di Pavia, il 13 agosto 2007.
Con la sentenza definitiva gli ermellini confermano la sentenza dell’appello bis, emessa il 17 dicembre 2014 dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano.
Gli indizi a carico di Stasi che i giudici considerano “gravi, precisi e concordanti” sono 7:
- nella villetta di via Pascoli 8, dove Chiara è stata uccisa, non erano presenti segni di effrazione. La vittima conosceva il suo assassino;
- secondo i giudici il racconto di Alberto Stasi sul ritrovamento del corpo di Chiara è quello dell’aggressore, non dello scopritore, e ne evidenziano le incongruenze;
- sul dispenser del sapone di casa Poggi ero presenti solamente due impronte dell’anulare destro di Stasi e nessuna traccia del Dna di Chiara, il che dimostrerebbe che l’imputato avrebbe avuto la premura di lavare accuratamente quel dispenser, il lavandino e il sifone
E ancora:
- Alberto Stasi non ha mai fatto menzione della bicicletta da donna in suo possesso che la mattina dell’omicidio una testimone ha visto parcheggiata all’esterno della villetta;
- Stasi avrebbe scambiato i pedali sui quali era presente il Dna di Chiara Poggi, installandoli su un’altra bicicletta che non corrispondeva a quella descritta dai testimoni;
- l’alibi non regge. Stasi ha detto che quella mattina ha lavorato sulla sua tesi di laurea, ma le attività registrate sul suo computer consentono comunque di collocarlo sulla scena del delitto nell’orario in cui è stato commesso;
Infine:
- nella villetta di via Pascoli viene rilevata l’impronta di una scarpa di taglia 42. Alberto Stasi calza scarpe di taglia 42.
E voi cosa ne pensate? Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani).