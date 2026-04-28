SONDAGGIO - Famiglia nel bosco, è giusto tenere ancora separati i genitori dai figli?

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La psichiatra Simona Ceccoli, consulente della Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha depositato a perizia psichiatrica e personologica confermando “l’incapacità genitoriale” di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, gli adulti della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, comune abruzzese in provincia di Chieti.

Nel suo documento, che secondo LaPresse si articolerebbe in 196 pagine, emergerebbe l’inadeguatezza da parte della coppia anglo-australiana, confermata dal rilievo di tratti di personalità che inciderebbero negativamente sui bisogni evolutivi dei 3 figli minori.

Secondo Ceccoli, che avrebbe comunque riconosciuto determinazione ed energia nei genitori, il quadro complessivo evidenzierebbe fragilità profonde che avrebbero portato a un’immaturità neuropsicologica dei bambini.

Questa perizia allontanerebbe quindi il ricongiungimento immediato, così come l’affido esclusivo al padre: di contro, suggerirbbe che i minori restino nella struttura protetta di Vasto (Chieti), dove sono ormai dal 20 novembre 2025.

La stessa consulente, fortemente criticata dallo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della famiglia nel bosco, comunque non esclude che l’idoneità ad essere genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham possa essere riacquisita.

Sulla vicenda è intervenuta a più riprese anche la politica. L’ultimo partito è stato quello della Lega, proprio dopo la diffusione dell’esito della perizia.

In una nota, il Carroccio ha riassunto la situazione descrivendola come una “inspiegabile forma di violenza istituzionale nei confronti di una famiglia che ha scelto l’Italia, e che vorrebbe solo tornare a vivere tranquilla, nel pieno rispetto della legge italiana su casa, educazione e salute. In questo come in altri casi è purtroppo evidente la difficoltà dei tribunali a correggere i propri giudizi iniziali e a cambiare rotta, nell’esclusivo e supremo interesse dei minori”.

E voi cosa ne pensate? Giusto preservare i minori con tutte le perizie del caso o procedere all’immediato ricongiungimento?

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