SONDAGGIO - Famiglia nel bosco, giusto sospendere la responsabilità genitoriale?

Una famiglia formata da due coniugi australiani e dai 3 figli (uno di 8 anni e due gemelli di 6), vive da tempo in Abruzzo e, per scelta, in una vecchia casa colonica a Palmoli (Chieti) in mezzo ai boschi.

La coppia ha scelto una vita appartata, a tal punto che i bambini non sono neanche stati iscritti a scuola.

Per loro è stato attivato il progetto di house schooling, come previsto dalla legge.

Dopo un’intossicazione da funghi, però, l’intera famiglia è finita in ospedale, dove sono state rese note le loro condizioni di vita, che non sono state ritenute idonee alla crescita dei bambini.

Così, il Tribunale dei Minori dell’Aquila ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale.

L’allontanamento dei bambini dai loro genitori ha scatenato un grande dibattito politico e diviso l’opinione pubblica.

Nel frattempo, l’avvocato Giovanni Angelucci, legale della famiglia nel bosco, ha rimesso il mandato in seguito agli ennesimi rifiuti da parte dei coniugi alle proposte suggerite dal legale:

“Ieri avrei dovuto incontrarlo nuovamente nel pomeriggio per eseguire insieme il sopralluogo di un’abitazione distante pochi chilometri dalla loro, messa a disposizione a titolo gratuito da un imprenditore nel campo della ristorazione di Ortona originario di Palmoli. Tale soluzione si aggiungeva a quella proposta dal sindaco Masciulli. Tuttavia, essuna delle due ipotesi pare andasse bene ai coniugi Trevallion-Birmingham. A ciò si aggiunga che sempre nella giornata di ieri avrei dovuto raccogliere un’altra firma da Nathan per procedere con il deposito presso il genio civile del progetto di ristrutturazione straordinaria dell’immobile, ma per quanto riferitomi dagli interessati simili lavori sarebbero stati per loro troppo invasivi ed impattanti, sicché hanno ritenuto di non firmare né acconsentire al deposito del progetto già predisposto dal tecnico di fiducia. Peraltro, sempre nella mattinata di ieri un geometra del posto che si era messo in contatto con il sottoscritto si è recato presso la casa insieme ad un rappresentante della ditta Ssap San Salvo Appalti Spa disposta ad eseguire i lavori di ristrutturazione a sue cure e spese: tuttavia pare che pure questa offerta sia stata respinta dal signor Trevallion”.

