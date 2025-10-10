SONDAGGIO - FdI vuole vietare il velo islamico integrale con un ddl, multe fino a 3 mila euro: sei d'accordo?
Giovedì 9 ottobre, Fratelli d’Italia (FdI) ha presentato un disegno di legge (ddl) contro il velo integrale, con l’obiettivo di arginare il “separatismo islamico“. Secondo Sara Kelany, deputata e responsabile immigrazione del partito di Giorgia Meloni, tale “separatismo” consisterebbe nella creazione di “contro-società in cui non si applicano le norme dell’ordinamento, ma si segue la legge della Shari’a”.
Alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, la proposta di legge è stata sottoscritta anche da:
- Galeazzo Bignami, capogruppo FdI alla Camera
- Francesco Filini, deputato FdI
Filini ha spiegato che il velo integrale copre il volto in luoghi pubblici, come uffici, scuole e università, e per questo andrebbe vietato.
La sanzione proposta in caso di inosservanza del divieto sarebbe una multa da 3 mila euro.
Il ddl prevede anche:
- regolamentazione dei finanziamenti alle moschee
- pene più severe per il reato di induzione al matrimonio mediante l’inganno
Non è chiaro se FdI si riferisca al:
- Burqa: che copre tutto il corpo, con una sorta di griglia davanti agli occhi
- Niqab: che copre tutto il corpo, ma non gli occhi
