SONDAGGIO - Ferrari lancia Luce, la sua prima auto elettrica: vi piace?

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La rivoluzione elettrica di Maranello è ufficialmente iniziata, ma non senza clamore. Il Cavallino Rampante ha tolto i veli a Ferrari Luce, la primissima vettura della sua storia alimentata a zero emissioni. Un debutto epocale che ha immediatamente spaccato in due il mondo dell’automotive e il popolo dei puristi della Rossa: se da un lato c’è chi applaude alla svolta tecnologica e al design avveniristico, dall’altro l’addio al rombo tradizionale del motore termico sta sollevando accese polemiche.

A incendiare il dibattito sono state le azioni crollate in Borsa, ma soprattutto le durissime dichiarazioni dell’ex presidente Luca Cordero di Montezemolo, che non ha nascosto il suo profondo scetticismo per una scelta giudicata troppo distante dal DNA storico del marchio. Tra innovazione sostenibile e fedeltà alla tradizione, la discussione è accesissima in tutta Italia.

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