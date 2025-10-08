SONDAGGIO - Francesca Albanese nel mirino dopo le dichiarazioni su Liliana Segre: da che parte stai?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La protagonista mediatica dell’ultima settimana è sicuramente Francesca Albanese, giurista ed esperta di diritto internazionale, specializzata in diritti umani e Medio Oriente. Dal 2022 è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e dal 7 ottobre 2023 analizza cosa sta succedendo a Gaza.

Albanese, da mesi, sottolinea che quello perpetrato da Israele nella Striscia sia un genocidio.

La sua tesi l’ha portata inevitabilmente a scontrarsi con la senatrice a vita, Liliana Segre, vittima della Shoah, che – pur condannando le azioni di Benjamin Netanyahu – ha negato che quello messo in atto dal Governo di Tel Aviv sia tecnicamente un genocidio.

Francesca Albanese, nelle ultime interviste, ha spiegato di avere grande rispetto di Liliana Segre, ma di non ritenerla “lucida” quando parla di genocidio.

Di più, ha fatto un esempio con un malato di cancro: “Se una persona ha un tumore, non va a farsi fare la diagnosi da un sopravvissuto a quella malattia ma da un oncologo“.

Questa frase, oltre a quelle del figlio della senatrice, ha scatenato le critiche negli ambienti del centrodestra, ma in persone percepite come vicine al centrosinistra, da Massimo Gramellini a Corrado Augias.

