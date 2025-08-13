SONDAGGIO - Garlasco, 18 anni fa la morte di Chiara Poggi: che peso hanno i media nella riapertura del caso?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono passati 18 anni dal delitto di Garlasco, il caso della morte di Chiara Poggi che ancora oggi fa discutere. Diciotto anni da quel 13 agosto 2007 che ha cambiato la vita di Giuseppe Poggi, Rita Preda e il figlio Marco, una famiglia distrutta dalla fine violenta della 26enne per la quale è stato condannato il fidanzato Alberto Stasi. Ma ancora oggi le risposte non sono totalmente definitive, nonostante la condanna, perché il caso è stato riaperto.

Negli ultimi mesi, tra rivelazioni, nuovi dettagli e indagini più accurate sono infatti emerse novità che potrebbero portare a una nuova svolta su Garlasco, un delitto che ancora oggi interessa e non poco gli italiani. Un caso che porta con sé verità non dette e misteri ancora irrisolti.

Andrea Sempio, nuovo indagato per la morte di Chiara, si professa innocente come lo stesso Alberto Stasi fa da 18 anni, e i legali dei due continuano a battagliare per trovare giustizia in un caso complicato.

Le ultime sul dna sulla bocca di Chiara e la garza contaminata potrebbero anche portare a una revisione, una battaglia lunga che riapre una ferita per la famiglia Poggi.

Un caso che giorno dopo giorno rimbalza sui giornali e articoli online, con i media che hanno dato parecchio risalto al nuovo filone d’indagine sul delitto di Garlasco, spesso andando oltre ciò che tutti conoscono.

Tra critiche e plausi, Garlasco è ormai nell’agenda dei più grandi quotidiani che dedicano articoli mirati a caccia della verità, spesso appoggiati dalle trasmissioni tv che scavano nel profondo per tenere gli spettatori incollati allo schermo.

