SONDAGGIO - Garlasco, la Procura chiede il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Colpevole o innocente?

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Da indagato a imputato: la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. È lui l’unico imputato nel nuovo filone di inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. Presto il Gup, il giudice per l’udienza preliminare, dovrà decidere se accogliere la richiesta della Procura e mandare Sempio a processo, oppure emettere una sentenza di non luogo a procedere, che lo proscioglierebbe.

La difesa di Sempio ha presentato una serie di atti, redatti dai consulenti di parte, con i quali punta a demolire l’impianto accusatorio. Sarà il Gup Luigi Riganti a valutare tutte le carte e a prendere una decisione. Decisione che in linea teorica dovrebbe arrivare entro 30 giorni dalla richiesta della Procura, ma che nei fatti, per lungaggini burocratiche, potrebbe slittare.

Nella richiesta di rinvio a giudizio, la Procura di Pavia ha ritenuto che Sempio abbia ucciso Chiara Poggi colpendola ripetutamente con un “corpo contundente“. Il movente: Chiara avrebbe rifiutato un approccio sessuale.

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