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SONDAGGIO - Garlasco, la Procura chiede il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Colpevole o innocente?

La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio nel nuovo filone del caso Garlasco. Partecipa al nostro sondaggio

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Da indagato a imputato: la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. È lui l’unico imputato nel nuovo filone di inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. Presto il Gup, il giudice per l’udienza preliminare, dovrà decidere se accogliere la richiesta della Procura e mandare Sempio a processo, oppure emettere una sentenza di non luogo a procedere, che lo proscioglierebbe.

La difesa di Sempio ha presentato una serie di atti, redatti dai consulenti di parte, con i quali punta a demolire l’impianto accusatorio. Sarà il Gup Luigi Riganti a valutare tutte le carte e a prendere una decisione. Decisione che in linea teorica dovrebbe arrivare entro 30 giorni dalla richiesta della Procura, ma che nei fatti, per lungaggini burocratiche, potrebbe slittare.

Nella richiesta di rinvio a giudizio, la Procura di Pavia ha ritenuto che Sempio abbia ucciso Chiara Poggi colpendola ripetutamente con un “corpo contundente“. Il movente: Chiara avrebbe rifiutato un approccio sessuale.

Partecipa al nostro sondaggio: che idea ti sei fatto delle prove a carico di Andrea Sempio? È colpevole o innocente?

La nostra rilevazione non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.

Garlasco Andrea Sempio processo ANSA

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