SONDAGGIO - Gemelle Kessler morte col suicidio assistito, in Italia è ancora possibile: cambieresti la legge?

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono morte lunedì 17 novembre in Germania, attraverso il suicidio assistito. Lì, è stato depenalizzato nel 2020 dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la legge che lo vietava, sancendo il diritto a “una morte autodeterminata”. Tuttavia, non è consentito in ogni caso: bisogna avere almeno 18 anni, piena capacità giuridica e dimostrare una decisione libera, responsabile e consapevole, senza pressioni esterne.

La pratica del suicidio assistito è concessa in Svizzera, in Austria (solo ai residenti), nei Paesi Bassi, in Belgio (anche ai minori), in Lussemburgo, Spagna e Portogallo.

In Italia, la situazione è ferma alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, che non integra il reato di aiuto al suicidio se l’aiuto stesso è fornito a una persona malata che possegga i requisiti previsti dalla sentenza e quando la valutazione delle condizioni di salute viene fatta all’interno del Sistema Sanitario Nazionale.

L’Associazione Luca Coscioni, però, ha sollevato da tempo delle criticità:

l’Italia è l’unico Paese a pretendere il requisito dei trattamenti di sostegno vitale per accedere al suicidio assistito, che causa effetti discriminatori sui richiedenti (sono infatti esclusi, per esempio, malati oncologici, anche terminali, che non possono chiedere il suicidio assistito perché non sono dipendenti da un trattamento di sostegno vitale in senso stretto)

i richiedenti son costretti a scontrarsi con regioni, Aziende sanitarie locali o comitati etici, chiamati a valutare ogni singolo caso, le cui posizioni ideologiche vanno spesso a rallentare e complicare le procedure, determinando rallentamenti e ulteriori disagi per i pazienti

Nel caso delle Kessler, la loro scelta è stata pianificata: si sono rivolte a un legale per verificare che la decisione fosse autonoma, poi a un medico che ne attestasse la libertà di scelta.

La procedura ha incluso una prova con soluzione salina e poi la somministrazione del farmaco, che ha provocato un arresto cardiaco.

È bene anche ricordare la differenza tra eutanasia e suicidio assistito:

eutanasia : è il medico a somministrare il farmaco

: è il medico a somministrare il farmaco suicidio assistito: il medico fornisce il farmaco e l’assistenza necessaria, ma è il paziente ad auto-somministrarselo

