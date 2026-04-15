SONDAGGIO - Giorgia Meloni allo scontro con Donald Trump e gli Usa, la premier ha fatto bene?
Giorgia Meloni ha fatto bene ad andare allo scontro con Donald Trump? Partecipa al sondaggio
In un anno esatto, Giorgia Meloni è passata dal bilaterale alla Casa Bianca allo scontro con Donald Trump per le frasi del presidente Usa su Papa Leone XIV e la guerra in Iran.
La premier ha definito “inaccettabili” le dichiarazioni del tycoon, che a sua volta ha risposto per le rime prima in un’intervista telefonica concessa al Corriere della Sera, poi in una mandata in onda da Fox News.
In entrambe emerge il fastidio patito da Trump per il non intervento dell’Italia in Medio Oriente: al punto che il presidente americano ha sottolineato di essersi “sbagliato” su Giorgia Meloni, affermando che il “rapporto adesso non è più come prima”.
Alla luce di tutto questo, la leader di Fratelli d’Italia ha fatto bene a criticare Donald Trump o l’Italia rischia ritorsioni?
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