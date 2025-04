SONDAGGIO - Giorgia Meloni da Donald Trump dopo i dazi Usa: deve trattare solo per l'Italia o anche per l'Ue?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Giorgia Meloni volerà a Washington giovedì 17 aprile per incontrare Donald Trump in seguito all’introduzione dei dazi Usa che ha scioccato i mercati di tutto il mondo. Anche per il nostro Paese ci saranno conseguenze, alcuni esperti hanno parlato di “catastrofe“, parola rinnegata proprio dalla premier, che ha minimizzato la portata delle tariffe.

Dal canto suo, la presidente del Consiglio sa di avere tra le mani una carta importante: l’amicizia con Trump. Ed è proprio per questo che in Europa qualcuno ha già storto il naso in vista dell’incontro tra i due.

Marc Ferracci, ministro dell’Industria francese, ai France Inter ha risposto così a una domanda sul rischio che Meloni pensi più all’Italia che non all’Ue: “Se cominciamo ad avere discussioni bilaterali, questa dinamica” di unità europea “che attualmente è presente finirà per spezzarsi. Il rischio c’è, è un rischio presente fin dall’inizio, perché sappiamo che Donald Trump ha una strategia abbastanza chiara e semplice: dividere gli europei. Di fronte a questo rischio dobbiamo essere uniti, perché l’Europa è forte solo se è unita”.

Dall’altra parte pesano le conseguenze dei dazi, che hanno già investito alcuni settori come quello del vino, e che presto ne travolgeranno altri, come quello dei farmaci.

