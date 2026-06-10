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SONDAGGIO - Giorgia Meloni esclude la patrimoniale: sei d'accordo con la premier?

Scontro totale sul fisco dopo le dichiarazioni della premier a Confcommercio. Giusto tassare i grandi patrimoni? Esprimi la tua opinione

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Il dibattito sul fisco in Italia è tornato ad accendersi dopo le nette dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul palco dell’Assemblea di Confcommercio. La premier ha blindato la linea economica del Governo, bocciando senza appello l’ipotesi di una tassa patrimoniale ventilata da diversi esponenti del centrosinistra per redistribuire la ricchezza nazionale.

“Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo, dopo decenni di lavoro e sacrifici”, ha contraccaccato la leader di Fratelli d’Italia, promettendo invece nuovi sforzi legislativi per alleggerire il carico fiscale che grava sul ceto medio.

Voi cosa ne pensate?

Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.

giorgia-meloni-patrimoniale ANSA

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