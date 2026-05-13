SONDAGGIO - Giorgia Meloni torna a parlare di energia nucleare: saresti d'accordo ad avere centrali in Italia?
Giorgia Meloni torna a parlare di energia nucleare e di centrali in Italia: voi le vorreste? Dite la vostra nel sondaggio di Virglio Notizie
Giorgia Meloni torna a parlare di energia nucleare. Mercoledì 13 maggio, durante il question time al Senato, ha risposto all’interrogazione di Carlo Calenda, leader di Azione, sull’istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.
La premier, in Aula, ha annunciato “che entro l’estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia”.
E voi cosa ne pensate? Sareste d’accordo ad avere centrali nucleari in Italia?
Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.