SONDAGGIO - Global Sumud Flotilla: sei a favore o contro l'iniziativa pro-Palestina?
Gli attivisti pro-Palestina sfidano i blocchi marittimi per portare aiuti umanitari. Esprimi la tua opinione votando il nostro sondaggio.
La Global Sumud Flotilla torna a far discutere l’opinione pubblica internazionale. La coalizione di attivisti pro-Palestina, decisa a sfidare i blocchi marittimi per portare aiuti umanitari e attirare l’attenzione mediatica sulla striscia di Gaza, spacca profondamente il web tra sostenitori della causa e accesi detrattori.
Se da un lato l’iniziativa viene lodata come un atto di coraggio e solidarietà pacifica, dall’altro non mancano forti scetticismi legati all’impatto geopolitico e alla reale sicurezza delle operazioni in mare.
E voi cosa ne pensate? Sareste d’accordo ad avere centrali nucleari in Italia?
Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.