NOTIZIE
Temi Caldi:

SONDAGGIO - Global Sumud Flotilla: sei a favore o contro l'iniziativa pro-Palestina?

Gli attivisti pro-Palestina sfidano i blocchi marittimi per portare aiuti umanitari. Esprimi la tua opinione votando il nostro sondaggio.

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Global Sumud Flotilla torna a far discutere l’opinione pubblica internazionale. La coalizione di attivisti pro-Palestina, decisa a sfidare i blocchi marittimi per portare aiuti umanitari e attirare l’attenzione mediatica sulla striscia di Gaza, spacca profondamente il web tra sostenitori della causa e accesi detrattori.

Se da un lato l’iniziativa viene lodata come un atto di coraggio e solidarietà pacifica, dall’altro non mancano forti scetticismi legati all’impatto geopolitico e alla reale sicurezza delle operazioni in mare.

E voi cosa ne pensate? Sareste d’accordo ad avere centrali nucleari in Italia?

Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.

flotilla ANSA

Leggi anche

Enel

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo