SONDAGGIO - Glovo prevede bonus ai rider per le consegne sotto il sole: sei d'accordo?

Nidil Cgil ha svelato una mail inviata in cui Glovo, azienda spagnola di delivery, avvisa i propri rider di aumenti previsti a luglio e ad agosto per via del caldo. Si tratta di bonus legati a doppio filo alle temperature, con percentuali che oscillano dal 2% all’8% della consegna in più in base ai gradi.

Nel dettaglio:

bonus 2%: tra i 32 e i 36 gradi

bonus 4%: tra i 36 e i 40 gradi

bonus 8% oltre i 40 gradi

Ogni consegna, per il rider, vale circa 2,5 euro: questo significa che gli aumenti, a consegna, variano da 5 a 20 centesimi.

Il sindacato ha attaccato Glovo, sostenendo che la comunicazione arrivata ai rider contiene un “messaggio implicito”, cioè “rischia di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico”.

Nidil Cgil ha aggiunto che “nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo” e che “abbiamo chiesto all’azienda di correggere immediatamente la comunicazione, chiarendo che in caso di ondate di calore con livello alto, l’attività deve essere sospesa. La salute viene prima dei bonus. Glovo deve applicare tutte le misure di tutela previste dalla normativa vigente Siamo in attesa di un riscontro da parte dell’azienda e ci impegniamo a monitorare costantemente la situazione, in contatto diretto con i rider”.

Tutto questo mentre, anche in Italia, ci sono stati morti dovuti al caldo, lavoratori e non, con tanto di ordinanze regionali per i mestieri all’aperto negli orari centrali della giornata.

