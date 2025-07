SONDAGGIO - Governo Meloni, qual è il tuo giudizio sui primi 1000 giorni?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il Governo Meloni ha tagliato il traguardo dei primi 1000 giorni dal suo insediamento, avvenuto il 25 ottobre 2022. E l’Esecutivo non ha mancato di sottolinearlo attraverso un documento in cui elenca alcuni dati su cui vuole porre l’attenzione: dal numero record di occupati (24,3 milioni, con le donne per la prima volta oltre i 10 milioni) al calo dello spread, fino al recupero di 65 miliardi di euro per quel che riguarda l’evasione fiscale (qui tutti i dati).

Al momento, questa è la classifica dei primi 5 più lunghi nella storia della Repubblica italiana:

Berlusconi II , 1412 giorni dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005;

, dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005; Berlusconi IV , 1287 giorni dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011;

, dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011; Craxi I, 1093 giorni dal 4 agosto 1983 all’1 agosto 1986;

I, dal 4 agosto 1983 all’1 agosto 1986; Renzi , 1024 giorni, dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016

, dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016 Meloni, 1005 giorni dal 22 ottobre ad oggi

