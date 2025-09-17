SONDAGGIO - I cani grandi potranno viaggiare nella cabina dell'aereo senza andare in stiva: sei d'accordo?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Da martedì 23 settembre anche i cani di grossa taglia viaggeranno nella cabina di un aereo, senza essere costretti a finire in stiva. Ad annunciarlo è stato Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti. Il leader della Lega però ha spiegato anche che nonostante l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) abbia stilato le regole per consentire agli animali di salire a bordo insieme al padrone, le compagnie aeree dovranno recepire le novità e strutturarsi per rendere effettivamente possibile il loro ingresso con tutti gli altri passeggeri.

La prima a dare il via a questo esperimento è Ita Airways, sul volo Milano–Roma, proprio martedì 23 settembre, come rivelato dal Corriere della Sera.

