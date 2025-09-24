SONDAGGIO - Il Governo Meloni e l'Italia dovrebbero riconoscere lo Stato di Palestina?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Martedì 23 settembre la premier Giorgia Meloni, parlando coi giornalisti dopo l’assemblea generale dell’Onu, ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina. Lo farà, però, a due condizioni:

la liberazione degli ostaggi

l’esclusione di Hamas da Gaza

La presidente del Consiglio ha poi aggiunto che “personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolva il problema, non produca risultati tangibili, concreti per i palestinesi”.

Lei stessa ha comunque aggiunto che “la principale pressione politica” vada fatta nei confronti di Hamas “perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi”.

Immediate le critiche dei leader dell’opposizione. Elly Schlein, leader del Pd, ha dichiarato che la rivale “comincia a capire che sulla Palestina sta perdendo la faccia di fronte al mondo e alla nostra opinione pubblica. Ma non è il momento di giochi di prestigio e delle prese in giro. Riconosce lo Stato di Palestina, come hanno fatto oltre 150 Paesi e oggi anche Francia e San Marino, oppure non lo riconosce? Basta propaganda”.

Il numero uno del M5S, Giuseppe Conte, ha invece definito “un misero espediente che conferma l’ignavia del nostro Governo” la proposta della premier.

E voi cosa ne pensate? Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.