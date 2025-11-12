SONDAGGIO - L'educazione sessuo-affettiva va introdotta a scuola?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

In Italia è vivo il dibattito sui femminicidi e sull’opportunità di introdurre nelle scuole l’educazione sessuo-affettiva per provare ad arginare la violenza di genere sul nascere, lavorando in classe coi giovanissimi. Sul tema si è surriscaldato anche il Parlamento, con il durissimo scontro alla Camera tra il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e l’opposizione.

Il nodo della battaglia è sull’obbligo del consenso informato dei genitori per ogni attività scolastica legata all’educazione sessuo-affettiva dall’asilo nido alle superiori.

Tra i promotori dell’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva c’è Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023.

E voi cosa ne pensate? Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.