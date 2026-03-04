SONDAGGIO - L'Italia e la guerra contro l'Iran, se gli Usa chiamano dovremmo partecipare alle azioni militari?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nella riunione del Consiglio Nato a Bruxelles, gli Stati Uniti hanno chiesto agli alleati, tramite il vice capo missione Scott Oudkirk, di sostenere la guerra contro l’Iran innescata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu, fornendo mezzi e armi. L’obiettivo dichiarato: distruggere la capacità missilistica e i laboratori nucleari di Teheran. La risposta, però, non ha soddisfatto pienamente Trump.

Esplicitamente contrari la Turchia di Recep Tayyip Erdogan e la Spagna di Pedro Sanchez.

La Turchia ha preso le distanze sottolineando il rischio diretto di un allargamento del conflitto.

La Spagna ha criticato l’operazione, accusandola di avere violato il diritto internazionale, e ha negato l’utilizzo delle sue basi. Dopo il no, Trump ha annunciato una guerra commerciale contro la Spagna con lo stop totale al commercio internazionale.

Gli unici ad essere favorevoli senza riserve sono stati Olanda e Albania, che hanno offerto pieno appoggio a Washington e Tel Aviv.

Nella via di mezzo si sono posizionati, in maggioranza, gli altri alleati fra cui Italia, Germania, Regno Unito e Francia: non hanno condannato gli attacchi, ma hanno stigmatizzato la rappresaglia iraniana con missili lanciati su Israele e sugli Stati che ospitano le basi Usa. Parigi e Londra si sono dette pronte a tutelare esclusivamente i propri interessi strategici nel Golfo e non a partecipare a un’operazione collettiva. La maggior parte degli alleati ha fatto propria la posizione del segretario generale Mark Rutte: la Nato non sarà coinvolta nel conflitto mediorientale.

Voi cosa ne pensate? Se gli Usa dovessero chiamare, l’Italia dovrebbe rispondere fornendo il massimo appoggio possibile allo storico alleato? Magari fino a partecipare direttamente a un intervento militare in Iran?