SONDAGGIO - La Francia vieta l'utilizzo dei social agli under 15: vorresti questa legge anche in Italia?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Francia mette un freno ai social per i più giovani. Dall’1 settembre 2026 i ragazzi sotto i 15 anni non potranno più aprire nuovi account sulle piattaforme, mentre quelli già esistenti saranno chiusi entro l’1 gennaio 2027. Il Parlamento ha approvato e dunque adottato in via definitiva il disegno di legge che intende tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico.

È la prima normativa del genere approvata in Europa, mentre nel mondo l’Australia ha adottato da tempo un divieto per gli under 16 con forti multe per le piattaforme non conformi.

Per il presidente Emmanuel Macron, che ha fortemente voluto il provvedimento, si tratta di una questione di civiltà con l’obiettivo di proteggere bambini e adolescenti dai rischi della rete.

Dal divieto resterebbero esclusi siti e piattaforme con finalità educative.

Davanti ai dubbi sulla rapidità dell’attuazione, la ministra responsabile del digitale, Anne Le Hénanff, ricorda che gli strumenti di verifica dell’età già esistono e che dovranno essere gli stessi gestori delle piattaforme ad adottare soluzioni tecniche efficaci per utilizzarli al meglio.

La normativa francese sarà un punto di riferimento in Europa e presto potrebbe essere seguita da un provvedimento analogo in Danimarca. Mentre anche altri Stati, Italia compresa, dove per ora il tema è stato solo discusso in Aula, guardano con attenzione all’applicazione della nuova legge, non escludendo di seguire strade analoghe in futuro (il Regno Unito, per esempio, al momento valuta il coprifuoco social).

Partecipa al nostro sondaggio: saresti favorevole al divieto di utilizzo dei social agli Under 15 anche in Italia?

La nostra rilevazione non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.