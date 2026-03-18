SONDAGGIO - La guerra contro l'Iran dovrebbe terminare subito o andare avanti a oltranza?

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La guerra in Iran va avanti dal 28 febbraio scorso, quando un’operazione congiunta di Usa e Israele ha preso di mira obiettivi militari e civili nel Paese dei pasdaran.

Con le loro operazioni, Trump e Netanyahu hanno falcidiato la classe dirigente iraniana uccidendo, fra gli altri, la guida suprema Ali Khamenei e Ali Larijani, considerato vero leader ombra dell’Iran. Il regime promette vendetta: l’Iran ha annunciato che la pioggia di missili e droni sui siti petrolchimici del Golfo si intensificherà.

Su questo scenario si inseriscono due dettagli convergenti che imbarazzano Trump.

Il primo: Joe Kent, capo dell’antiterrorismo Usa, si è dimesso sostenendo che l’Iran in realtà non rappresentasse una minaccia concreta.

Il secondo: in un documento, la direttrice dell’intelligence Usa Tulsi Gabbard aveva specificato che il programma nucleare iraniano era stato annientato, smentendo di fatto le motivazioni di Trump per nuovi attacchi.

Il prezzo del petrolio, intanto, è schizzato alle stelle affossando le Borse mondiali e facendo aumentare il costo di benzina e diesel.

Nelle sue prime dichiarazioni, Trump aveva annunciato una guerra di quattro o cinque settimane, salvo poi restare sul vago e non confermare limiti temporali. Gli iraniani hanno annunciato di essere in grado di portare avanti una guerra ad alta intensità lunga sei mesi.

Secondo voi, l’impegno militare di Usa e Israele all’Iran dovrebbe continuare a oltranza o sarebbe meglio che la guerra terminasse subito?