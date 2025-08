SONDAGGIO - La guerra in Medio Oriente dura da quasi 700 giorni: approvi l'operazione di Israele a Gaza?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

L’appoggio internazionale a Israele è ai minimi storici. Un sondaggio condotto da YouGov in sei Paesi europei, tra cui l’Italia (gli altri sono Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Danimarca), rivela un netto calo nel sostegno alle operazioni militari di Israele a Gaza. In Italia, solo il 6% ritiene proporzionata la risposta di Israele all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. In generale, nei Paesi interpellati, tra il 63% e il 70% degli intervistati ha un’opinione sfavorevole dello Stato ebraico, mentre solo il 13%-21% esprime parere positivo.

Anche l’approvazione per l’offensiva in corso è in netto calo: in Italia si ferma al 9%, nel Regno Unito al 18%, mentre in Francia, Germania e Danimarca oscilla tra il 24% e il 25%.

Pochi giustificano l’attacco iniziale di Hamas, con percentuali comprese tra il 5% e il 9%.

Cala inoltre il numero di europei che si dichiarano solidali con Israele (tra il 7% e il 18%, minimo da due anni), mentre cresce il sostegno alla causa palestinese, tra il 18% e il 33%, in aumento rispetto al 2023.

Secondo quanto riporta il Guardian, la prospettiva di una pace in Medio Oriente appare lontana: solo il 15% dei danesi e il 29% dei francesi la ritiene possibile entro 10 anni.

Tendenza analoga anche negli Stati Uniti. Un sondaggio del Pew Research Center mostra che il 53% degli americani ha oggi un’opinione negativa di Israele (era il 42% tre anni fa).

Inoltre, secondo Data for Progress, oltre la metà degli americani si oppone all’invio di nuove truppe a Gaza e al trasferimento forzato dei palestinesi, chiedendo a Donald Trump maggior pressione su Israele per ottenere un cessate il fuoco.

Nel frattempo, secondo uno studio dell’Holloway College di Londra (che ha fatto ricerche analoghe su altri scenari di guerra, come Iraq e Siria), definito dal giornale israeliano Haaretz tra i più completi, fino allo scorso gennaio i palestinesi morti a Gaza sono stati stimati a oltre 80 mila. Il Ministero della Salute di Hamas ne aveva calcolati oltre 45 mila, ovvero il 40% in meno.

E voi cosa ne pensate? Appoggiate l’operazione di Israele a Gaza? Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.