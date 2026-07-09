SONDAGGIO - Matteo Salvini ha proposto Giuseppe Cruciani come candidato sindaco a Milano: lo voteresti?
Il conduttore de La Zanzara prossimo sindaco di Milano dopo il doppio mandato di Beppe Sala? Il leader della Lega lancia la proposta: tu lo voteresti?
La corsa per il dopo-Sala come sindaco di Milano si arricchisce di un’ipotesi a dir poco provocatoria. Tra i profili emersi nel dibattito del centrodestra e rilanciati anche dal leader della Lega Matteo Salvini, spunta il nome di Giuseppe Cruciani.
Il celebre e irriverente conduttore de La Zanzara, noto per le sue posizioni senza peli sulla lingua e le continue battaglie contro il politicamente corretto, ha aperto a una sua possibile discesa in campo: “Io sindaco di Milano? Sì, lo farei”, dichiarando la necessità di un approccio diretto sui temi caldi della sicurezza e del decoro urbano.
Una figura outsider e divisiva che sta già facendo discutere la politica milanese e i cittadini. Provocazione mediatica o vera svolta per il centrodestra? Cosa ne pensi? Giuseppe Cruciani sarebbe il profilo giusto per guidare Milano?
La nostra rilevazione non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.