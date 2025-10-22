SONDAGGIO - Meloni continua a inviare armi all'Ucraina ma non vuole mandare i soldati italiani: sei d'accordo?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Mercoledì 22 ottobre Giorgia Meloni è intervenuta al Senato in vista del Consiglio europeo. La premier ha sottolineato che la posizione dell’Italia verso l’Ucraina “non cambia e non può cambiare davanti alle vittime civili, alle immagini delle case sistematicamente bombardate dalla Russia sulla popolazione che resiste da ormai quattro anni”. La leader di FdI ha proseguito dicendo che “il nostro sostegno al popolo ucraino rimane determinato nell’unico intento di arrivare alla pace, l’ho detto a Zelensky anche pochi giorni fa al telefono”. Ma la presidente del Consiglio non vuole inviare i soldati italiani a Kiev.

Meloni, infatti, ha ribadito la posizione del Governo: “Ciascuna nazione contribuirà agli sforzi, ma l’Italia ha già chiarito che non prevede l’invio di soldati nel territorio ucraino“.

La premier ha anche attaccato Vladimir Putin, dicendo che “non possiamo considerare accettabile l’atteggiamento ambiguo di chi promette impegno negoziale e poi bombarda costantemente obiettivi civili. Per arrivare al tavolo delle trattative serve, quindi, anche incrementare la pressione su Mosca, come stiamo facendo con il 19° pacchetto di sanzioni europee, che stiamo approvando e che contribuirà a ridurre ancora di più le risorse che Mosca può destinare allo sforzo bellico”.

Per Meloni, queste sanzioni “non sono contro il popolo russo, ma contro il regime che trasforma la ricchezza della Russia in armi e distruzione. Ogni risorsa che la Russia accumula oggi non serve a costruire scuole, ospedali o a generare lavoro, ma serve a finanziare la guerra, e la distruzione di scuole, ospedali o lavoro in Ucraina”.

Poi, la polemica con l’opposizione, con la leader di FdI che ha indicato Italia Viva come “favorevole all’invio delle truppe”, dopo uno scontro col senatore renziano Enrico Borghi.

Secca la risposta di quest’ultimo: “Non ho mai detto che vogliamo mandare le truppe in Ucraina. Ho chiesto di capire se esiste un doppio standard da parte della presidente del Consiglio. Sono due cose ben diverse. Come al solito la Meloni cerca la rissa come ha fatto quando ha detto che la sinistra è peggio di Hamas”.

E voi cosa ne pensate? Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.