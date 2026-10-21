SONDAGGIO - Meloni introduce un nuovo reato: chi rompe paga e per i minori pagano i genitori. Sei d'accordo?
Scontri e vandalismo: il governo lancia la stretta sulla sicurezza. Per i danni dei minorenni pagheranno i genitori. Partecipa al nostro sondaggio
Dopo le recenti tensioni e gli scontri che hanno infiammato Bologna e Torino, ma soprattutto Milano, il Governo guidato da Giorgia Meloni stringe le maglie sulla sicurezza e la responsabilità civile. La premier ha annunciato una nuova stretta normativa basata su un principio tanto semplice quanto diretto: “Chi rompe, paga“. La novità principale riguarda direttamente i genitori dei figli minorenni protagonisti di atti vandalici, devastazioni o danni a beni pubblici e privati: saranno le famiglie a doversi accollare interamente il conto economico dei danni provocati dai ragazzi.
- Danni e responsabilità: come funziona la stangata sulle famiglie
- Giro di vite per le piazze: carcere e fermi per i giovani violenti
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Danni e responsabilità: come funziona la stangata sulle famiglie
Il provvedimento nasce dalla necessità di porre un freno ai disordini di piazza e agli atti di vandalismo giovanile che negli ultimi tempi hanno provocato ingenti danni alle città.
Con le nuove regole, se un minorenne devasta un bene pubblico o danneggia proprietà private, le sanzioni e le richieste di risarcimento colpiranno direttamente il portafoglio della famiglia:
- beni pubblici: il Prefetto potrà inviare un’ingiunzione di pagamento diretta per il recupero delle somme necessarie al ripristino
- beni privati: i danneggiati potranno ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dei genitori del minorenne
L’obiettivo esplicito dell’Esecutivo è responsabilizzare i nuclei familiari, trasformando la vigilanza dei genitori in una diretta responsabilità economica.
Giro di vite per le piazze: carcere e fermi per i giovani violenti
Oltre al risarcimento economico dei danni, la stretta sulla sicurezza introduce misure rigorose anche sul piano penale:
- estensione del fermo preventivo: applicabile ora anche ai minorenni coinvolti nei disordini
- nuovi reati e aggravanti: pene più severe per chi devasta in gruppo, per chi partecipa ai cortei con il volto coperto o provoca il ferimento di agenti e cittadini
- tolleranza zero: un segnale chiaro per evitare che la violenza di piazza diventi una consuetudine impunita
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Mentre il Governo rivendica la necessità di ripristinare il rispetto delle regole e la tutela delle città, l’opposizione critica la misura definendola un approccio puramente punitivo che rischia di gravare sulle famiglie senza risolvere i nodi educativi e sociali alla base del disagio giovanile.
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