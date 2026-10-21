SONDAGGIO - Meloni introduce un nuovo reato: chi rompe paga e per i minori pagano i genitori. Sei d'accordo?

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Dopo le recenti tensioni e gli scontri che hanno infiammato Bologna e Torino, ma soprattutto Milano, il Governo guidato da Giorgia Meloni stringe le maglie sulla sicurezza e la responsabilità civile. La premier ha annunciato una nuova stretta normativa basata su un principio tanto semplice quanto diretto: “Chi rompe, paga“. La novità principale riguarda direttamente i genitori dei figli minorenni protagonisti di atti vandalici, devastazioni o danni a beni pubblici e privati: saranno le famiglie a doversi accollare interamente il conto economico dei danni provocati dai ragazzi.

Danni e responsabilità: come funziona la stangata sulle famiglie

Il provvedimento nasce dalla necessità di porre un freno ai disordini di piazza e agli atti di vandalismo giovanile che negli ultimi tempi hanno provocato ingenti danni alle città.

Con le nuove regole, se un minorenne devasta un bene pubblico o danneggia proprietà private, le sanzioni e le richieste di risarcimento colpiranno direttamente il portafoglio della famiglia:

beni pubblici: il Prefetto potrà inviare un’ingiunzione di pagamento diretta per il recupero delle somme necessarie al ripristino

il Prefetto potrà inviare un’ingiunzione di pagamento diretta per il recupero delle somme necessarie al ripristino beni privati: i danneggiati potranno ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dei genitori del minorenne

L’obiettivo esplicito dell’Esecutivo è responsabilizzare i nuclei familiari, trasformando la vigilanza dei genitori in una diretta responsabilità economica.

Giro di vite per le piazze: carcere e fermi per i giovani violenti

Oltre al risarcimento economico dei danni, la stretta sulla sicurezza introduce misure rigorose anche sul piano penale:

estensione del fermo preventivo : applicabile ora anche ai minorenni coinvolti nei disordini

: applicabile ora anche ai minorenni coinvolti nei disordini nuovi reati e aggravanti : pene più severe per chi devasta in gruppo, per chi partecipa ai cortei con il volto coperto o provoca il ferimento di agenti e cittadini

: pene più severe per chi devasta in gruppo, per chi partecipa ai cortei con il volto coperto o provoca il ferimento di agenti e cittadini tolleranza zero: un segnale chiaro per evitare che la violenza di piazza diventi una consuetudine impunita

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Mentre il Governo rivendica la necessità di ripristinare il rispetto delle regole e la tutela delle città, l’opposizione critica la misura definendola un approccio puramente punitivo che rischia di gravare sulle famiglie senza risolvere i nodi educativi e sociali alla base del disagio giovanile.

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