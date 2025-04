SONDAGGIO - Morte Papa Francesco, quanto hai amato e apprezzato l'operato di Bergoglio?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il mondo piange Papa Francesco che anche dopo la sua morte continua a far parlare di sé per le scelte in controtendenza rispetto ai pontefici del passato. Morto il 21 aprile, quasi all’improvviso e inaspettatamente all’indomani del giorno di Pasqua che lo aveva visto tra la gente a San Pietro, Bergoglio è pianto dai fedeli e non solo.

La sua scelta di avere esequie più sobrie e come “ogni cristiano” ha colpito i cattolici e non solo, con i fedeli giunti a Roma in gran numero per rendere omaggio al Santo Padre.

Un Papa che, nei suoi 12 anni di pontificato, ha fatto parlare di sé tra gesti inaspettati, giorni storici, ma anche qualche polemica. E anche dopo la sua morte c’è chi punta il dito contro Bergoglio per alcune delle sue scelte. Un Papa amato e apprezzato da tanti, ma anche criticato da altri.

E voi cosa ne pensate? Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.