SONDAGGIO - Nel Regno Unito proposto il "coprifuoco" sui social per i ragazzi: lo vorresti anche in Italia?
Londra propone lo stop notturno a Instagram e TikTok tra mezzanotte e le 6 per i ragazzi di 16 e 17 anni. Tu cosa ne pensi? Partecipa al sondaggio
Il governo britannico propone una misura inedita contro la dipendenza digitale: un “coprifuoco” sui social media per i ragazzi di 16 e 17 anni. Secondo il piano, app come Instagram, TikTok e YouTube saranno inaccessibili per impostazione predefinita da mezzanotte alle 6 del mattino.
La misura, che mira a migliorare il sonno e la concentrazione degli adolescenti, si affianca al già annunciato divieto totale sotto i 16 anni. L’obiettivo è l’entrata in vigore nella primavera del 2027.
La proposta riaccende il dibattito globale: è giusto che lo Stato intervenga con limiti orari o la gestione dello smartphone spetta esclusivamente alle famiglie?
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