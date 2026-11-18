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Ignazio La Russa, presidente del Senato e colonna portate di Fratelli d’Italia, ai microfoni di Filorosso, martedì 17 novembre ha dichiarato che “Giorgia Meloni è la migliore presidente del Consiglio che l’Italia abbia avuto da moltissimi anni”. Quanto all’ipotesi di una futura candidatura al Quirinale della premier, la seconda carica dello Stato ha osservato che avrebbe “le attitudini e le capacità“.

Secondo La Russa, dopo Sergio Mattarella, “l’ottimo Presidente attuale”, avere “una donna come Meloni al Quirinale sarebbe un grande vantaggio per l’Italia”. Si è comunque detto “convinto che Giorgia Meloni voglia continuare a guidare il Governo”, escludendo al momento un’interesse per il Colle.

Parlando proprio della volontà di Meloni di restare a Palazzo Chigi, il presidente del Senato ha aggiunto che “le probabilità che si vada a fine legislatura sono molto alte”.

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