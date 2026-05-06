SONDAGGIO - Prezzo delle sigarette da 11 euro a pacchetto per combattere il fumo: sei d'accordo?

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Aumentare il costo delle sigarette di 5 euro a pacchetto per disincentivarne il consumo. In pratica, i pacchetti di sigarette, che oggi viaggiano fra i 5,50 e i 6 euro (ed anche più), potrebbero presto costare 11 euro tramite l’introduzione di una nuova accisa.

E la tariffa aggiuntiva dovrebbe essere applicata anche a e-cig e prodotti a tabacco riscaldato. La proposta è portata avanti dalla campagna “5 euro contro il fumo”. Le 50mila firme, necessarie per portare la proposta in Parlamento, sono dietro l’angolo.

L’obiettivo è semplice: agire sul principio basilare dell’economia, secondo il quale all’aumentare del prezzo cala la domanda di beni e servizi.

In questo caso, come detto, i beni che si intende disincentivare sono i prodotti da fumo.

Sono tre le associazioni che sostengono la campagna “5 euro contro il fumo”: Aiom, Airc e Fondazione Umberto Veronesi.

La raccolta firme è aperta a tutti i cittadini maggiorenni tramite la piattaforma del Ministero della Giustizia. Per sapere come firmare, e per avere maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale dei promotori dell’iniziativa: 5eurocontroilfumo.it. Si accede tramite Spid, Cie o Cns.

Siete d’accordo? Secondo voi sarebbe necessario aumentare di 5 euro il prezzo dei pacchetti di sigarette e degli altri prodotti da fumo?