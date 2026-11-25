SONDAGGIO - Quest'anno farai regali a Natale?
Tra inflazione sopra il 5%, scioperi contro il caro-vita e budget in calo del 19%, gli italiani si preparano alle feste con il freno a mano tirato
Con l’inflazione risalita sopra il 5% e il potere d’acquisto eroso dai rincari (tema al centro anche degli scioperi generali degli ultimi mesi e delle recenti piazze contro il caro-vita) il conto alla rovescia per Natale 2026 si apre all’insegna della prudenza. Secondo le ultime stime dell’Holiday Shopping Survey di Accenture, gli italiani non intendono rinunciare del tutto alla tradizione, ma il budget medio previsto per gli acquisti natalizi scenderà a 351 euro a persona, registrando un taglio netto del 19% rispetto al 2025.
A pesare sulle scelte delle famiglie sono il costo della vita e la stagnazione economica, che spingono 3 consumatori su 4 a giocare d’anticipo a caccia di offerte tra il Black Friday e le settimane precedenti alle Feste. Cambia anche la natura dei pacchetti sotto l’albero: meno elettronica e beni superflui, più spazio a regali utili e immediati come abbigliamento, prodotti alimentari e cura della persona. Di fronte alla festa più consumistica dell’anno, i portafogli restano sorvegliati speciali.
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