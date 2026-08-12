SONDAGGIO - Rebus Report dopo il caso Sigfrido Ranucci, cambiare conduttore o confermare il giornalista?
Cambiare conduttore di Report o confermare Sigfrido Ranucci? Indecisione sul futuro del programma d'inchiesta
Il tema della conduzione di Report per la stagione in Rai che verrà tiene ancora banco, sul piano dello spettacolo e della politica. Soprattutto dopo gli ultimi sviluppi della vicenda Ranucci, con l’arresto di Valter Lavitola per l’attentato fallito al giornalista nell’ottobre 2025, a Pomezia. Accusato di essere il mandante, l’imprenditore si difenderà davanti ai giudici, ma resta ancora avvolto nel mistero il rapporto tra i due.
Una vicenda che, ancora oggi, ha tanti punti interrogativi senza risposte chiare. Così come non è chiaro il futuro di Report, la cui conduzione appare appesa a un filo.
Tra chi vorrebbe ancora Sigfrido Ranucci al timone e chi, invece, vorrebbe una rivoluzione, quel che è certo al momento è che il famoso programma di inchiesta si avvicina alla ripresa senza una guida.
Matteo Salvini ha consigliato la sospensione del conduttore, in via precauzionale finché non verrà accertata la posizione. Il giornalista ha subito replicato tuonando contro il leader della Lega. Dai vertici Rai, invece, al momento vige il silenzio, anche se trapelano indiscrezioni su ciò che sarà nel futuro prossimo.
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