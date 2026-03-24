SONDAGGIO - Referendum sulla Giustizia, cosa dovrebbe fare il Governo Meloni dopo la vittoria del No?

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Il Referendum sulla Giustizia non è passato, il No ha sfiorato il 54%, forte degli oltre 14 milioni di voti, circa 2 in più rispetto a chi ha espresso la preferenza per il Sì. Che si sia trattato di una consultazione più politica che tecnica è stato riconosciuto un po’ da tutti, sia vincitori sia vinti. E proprio per questo dall’opposizione non sono mancate le richieste di dimissioni da parte del Governo Meloni, a certificare la débâcle.

La premier, subito dopo i primi risultati, ha pubblicato sui social un video in cui, di fatto, ha negato che avrebbe fatto cadere l’Esecutivo: retroscena giornalistici, però, insisterebbero sul fatto che Giorgia Meloni abbia almeno valutato l’ipotesi di andare al voto anticipato, concludendo la legislatura un anno prima.

Nelle ore successive, il ministro Carlo Nordio si è assunto la responsabilità politica della sconfitta, ma confermato se stesso, la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e il sottosegretario Andrea Delmastro: di fatto, nessuno – al momento – sarà il capro espiatorio dopo la sconfitta al Referendum sulla Giustizia.

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