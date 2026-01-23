Sondaggio Referendum sulla Giustizia, Giorgia Meloni tiene le dita incrociate: oggi vincerebbe il Sì

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il sondaggio sulle intenzioni di voto in vista del referendum sulla Giustizia del prossimo 22 e 23 marzo sorriderebbe al centrodestra e a Giorgia Meloni. Le ultime interviste, infatti, vedrebbero vincere al momento il Sì tanto inseguito dalle forze di maggioranza, con un un distacco seppur non elevato. Tra il Sì e il No, infatti, ballerebbero 10 punti percentuali, con gli intervistati che hanno dichiarato di votare più per motivazioni tecniche nel merito della riforma anziché per motivazioni politiche relative al giudizio sul governo Meloni.

Referendum sulla Giustizia, cosa dicono i sondaggi

A fotografare le attuali intenzioni di voto sul referendum della Giustizia è stata Youtrend che ha redatto un sondaggio per Sky Tg24.

Nella rilevazione è stato chiesto agli italiani come voteranno il prossimo 22 e 23 marzo, col Sì che vincerebbe attualmente col 55% delle preferenze contro il 45% del No.

Sarebbe prevista un’affluenza del 62% circa, ma il referendum in questione essendo costituzionale non ha bisogno del quorum, a differenza di quelli abrogativi.

Guardando più nello specifico i dati, la quasi totalità dei votanti del Sì sarebbero di centrodestra, col 96% degli intervistati contro il 4% che voterebbe No. All’opposizione, invece, spingono per il No con l’88% dei votanti, mentre il 12% voterebbe a favore della riforma sulla giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati.

La posizione di centrodestra e centrosinistra

Il sondaggio è fedele a quanto effettivamente mostrano i partiti.

Il centrodestra, guidato da Giorgia Meloni, spinge infatti per il Sì e una vittoria sarebbe l’ennesima conferma della forza del governo in un momento in cui il Pd è in ripresa, stando a quanto rilevato dai sondaggi politici.

L’opposizione, invece, è più orientata sul No, con l’obiettivo di mantenere inalterata la situazione tra magistrati e pm in merito alla separazione delle carriere.

Perché non serve il quorum

Come anticipato, il referendum del 22 e 23 marzo prossimi non avrà bisogno del quorum per essere validato. Perché?

Si tratta di un referendum costituzionale che, secondo quanto previsto dall’articolo 138 Costituzionale essendo confermativo non ha bisogno del quorum di partecipazione.

Ciò significa che se vincerà il Sì la legge costituzionale confermata entrerà in vigore in via definitiva, in caso di vittoria del No invece la legge costituzionale non entrerà in vigore e resterà valido l’impianto costituzionale precedente, che prevede un unico ordine della magistratura con un solo Csm che governa sia giudicanti sia requirenti.