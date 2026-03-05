Sondaggio Referendum sulla Giustizia, più "No" che "Sì": la scarsa affluenza fa tremare il centrodestra
Cosa è emerso dall'ultimo sondaggio sul Referendum sulla Giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 e chi vincerebbe oggi tra No e Sì
L’ultimo sondaggio sul Referendum sulla Giustizia vede favorito il No contro il Sì. A far tremare il centrodestra è, in particolare, la scarsa affluenza prevista al voto nelle giornate del 22 e 23 marzo, pari al 42%. Il Sì può puntare alla vittoria solo in caso di partecipazione più elevata, pari almeno al 49% degli aventi diritto al voto.
- Sondaggio sul Referendum sulla Giustizia e partecipazione al voto
- Sondaggio Referendum sulla Giustizia: chi vincerebbe oggi
- Sondaggio Referendum sulla Giustizia: lo scenario alternativo
- Quando si vota per il Referendum sulla Giustizia
Sondaggio sul Referendum sulla Giustizia e partecipazione al voto
A rivelare i dati dell’ultimo sondaggio condotto sul Referendum sulla Giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, è stato il Corriere della Sera.
La previsione ragionevole di partecipazione si attesta attualmente al 42%. A oggi la previsione massima potrebbe arrivare attorno al 49%.
Stando alle stime di partecipazione attuali si registra la maggiore mobilitazione dell’opposizione, in particolare nell’elettorato del Pd (63%) seguito dal M5S (57%) e dalle altre liste del centrosinistra (51%).
Per quanto riguarda la maggioranza, fatta eccezione FdI (59%), risulta una minore disposizione ad andare a votare: tra gli elettori di FI e Noi Moderati l’affluenza stimata è al 45%, mentre in casa Lega al 44%.
Sondaggio Referendum sulla Giustizia: chi vincerebbe oggi
Nel caso in cui dovesse essere confermata una partecipazione al voto sul Referendum sulla Giustizia pari al 42%, i Sì arriverebbero al 47,6% (perdendo 1,8% rispetto al sondaggio risalente al 12 febbraio) mentre i No raggiungerebbero il 52,4% (con incremento analogo rispetto al precedente sondaggio).
Sondaggio Referendum sulla Giustizia: lo scenario alternativo
In un ipotetico scenario alternativo, in caso di partecipazione al voto più elevata, pari al 49%, i Sì e i No si troverebbero sul filo della parità, rispettivamente al 50,2% e al 49,8%.
A ogni modo, bisogna considerare il fatto che, nel primo scenario, c’è una percentuale di incerti di poco superiore al 7%, mentre nel secondo scenario tale percentuale sale a poco più del 9%. Alla luce di ciò è complicato prevedere a oggi l’esito del voto referendario.
Pur considerando l’appena citata presenza di una nutrita fetta di incerti, l’incognita sull’effettiva partecipazione e gli sviluppi della campagna elettorale, l’ultimo sondaggio riportato dal Corriere della Sera evidenzia come “acquisita” la tendenza al crescere della contrarietà al Referendum sulla Giustizia.
Quando si vota per il Referendum sulla Giustizia
Per il Referendum sulla Giustizia si vota domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle 15.