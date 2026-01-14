SONDAGGIO - Referendum sulla Riforma della Giustizia il 22 e il 23 marzo, voterai a favore o contro?
Lunedì 12 gennaio il Governo ha confermato che il referendum confermativo sulla riforma della Giustizia, che introduce – tra le altre cose – la separazione delle carriere dei magistrati, si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. In quell’occasione, quindi, toccherà ai cittadini scegliere se approvarla o meno.
Gli istituti che si occupano di sondaggi si sono mossi da tempo e la rivelazione di YouTrend, per SkyTg24, ha ravvisato che al referendum il 56% degli intervistati voterebbe “sì, per confermare la Riforma“, mentre il 44% “no, per bocciare la Riforma”.
Ci si attende un’affluenza di almeno il 48%, con il 20% che non è certo di andare a votare, ma lo farà “probabilmente”.
Gli “indecisi” comporrebbero un campione del 16%, mentre il 9% è “certo di non andare a votare”.
Per quanto riguarda l’impatto che un’eventuale vittoria del “No” al referendum potrebbe avere sul Governo Meloni, i partecipanti al sondaggio sono divisi:
- il 39% sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe restare al suo posto
- il 37% pensa che dovrebbe dimettersi in caso di bocciatura
Comunque, solo il 5% ha totale fiducia nella Riforma.
