Sondaggio rivela che Donald Trump piace soltanto al 37% degli americani: consenso al minimo storico
Popolarità di Trump in caduta: sondaggio Quinnipiac lo porta al 37% di consensi, minimo del mandato. Repubblicani preoccupati dopo il voto in Iowa
Donald Trump continua a mostrarsi sicuro del sostegno degli americani, ma i dati raccontano un’altra storia. L’ultimo sondaggio condotto da Quinnipiac University fotografa un quadro ben diverso: soltanto il 37% degli elettori registrati approva l’operato di Trump, contro un 55% che lo boccia. Il 7% non si esprime. È la forbice più ampia registrata negli ultimi quattro anni e mezzo, con un saldo negativo di diciotto punti.
Sondaggio su Trump: crollo dei consensi
Rispetto a luglio, quando Trump raccoglieva il 40 per cento di consensi e il 54 di giudizi negativi, il calo è di quattro punti.
Ancora più evidente la discesa rispetto a gennaio: allora il presidente era al 46 per cento di gradimento, con un’opinione pubblica spaccata quasi a metà.
Donald Trump
Anche tra i Repubblicani i segnali non sono incoraggianti: l’84 per cento promuove Trump, ma a luglio erano il 90.
È però tra gli indipendenti, la fascia considerata decisiva in ogni tornata elettorale, che si registra il dato più preoccupante per la Casa Bianca: il 58 per cento boccia l’operato del presidente, mentre solo il 31 lo sostiene.
I precedenti del 2016 e del 2024
Negli Stati Uniti i sondaggi vengono accolti sempre con cautela. Nel 2016 e nel 2024, infatti, gran parte degli istituti demoscopici sottovalutò la capacità di Trump di attrarre consensi, soprattutto da parte di elettori restii a dichiarare apertamente il loro voto.
Lo stesso presidente ha spesso utilizzato i sondaggi come arma retorica: quando lo favoriscono, li rilancia sul suo social Truth; quando lo penalizzano, li liquida come “fake news”.
L’ultimo rilevamento di Quinnipiac, ad esempio, non è stato nemmeno citato.
Repubblicani in crisi
A indicare un reale calo di consenso ci sono però anche i risultati elettorali. Il 26 agosto, in Iowa, la democratica Catelin Drey ha conquistato un seggio del Senato statale, strappandolo ai Repubblicani in un collegio rurale vinto da Trump di 11 punti appena nove mesi fa.
Un ribaltamento che i conservatori hanno definito un “campanello d’allarme” in vista delle elezioni di Midterm.
Negli incontri pubblici del fine settimana, deputati e senatori repubblicani vengono regolarmente contestati dai loro stessi elettori, irritati per i tagli alla previdenza sociale, i licenziamenti nelle agenzie federali, l’aumento dei prezzi e le politiche anti-immigrati condotte con raid spettacolari.