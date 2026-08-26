SONDAGGIO - Roberto Vannacci nel caos per il programma contro l'aborto come diritto, mantenere o no la legge?

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Roberto Vannacci e Futuro Nazionale continuano a far discutere. Nuovo terreno di scontro e di critiche è il programma del partito dell’eurodeputato, che ha stilato le linee guida politiche mettendo nero su bianco il proprio pensiero.

Tra i vari punti l’abolizione delle unioni civili, stop agli spot con contenuti genderisti/omossessualisti in tv in determinate fasce e, soprattutto, l’abolizione del diritto di aborto. “L’aborto non è un diritto“, si legge, con le associazioni pro vita che dovrebbero entrare nei consultori.

Un passaggio che, dopo le precedenti discussioni create con remigrazione e rieducazione, fa parecchio parlare. A scagliarsi contro il programma dell’ex generale anche il suo ex leader, Matteo Salvini, che ha parlato di volontà di “ritornare al passato”. Anche la sinistra non ha visto di buon occhio il programma che, tra le altre cose, ha l’intenzione di avanzare la richiesta di riconoscere come “reato universale” il cambio di sesso dei minori.

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