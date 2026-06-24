SONDAGGIO - Scontro durissimo tra Donald Trump e Giorgia Meloni: ora la premier è più debole o più forte?
Il botta e risposta ridisegna gli equilibri geopolitici: la fermezza della premier contro le accuse del tycoon spacca l'opinione pubblica
Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha infiammato il dibattito politico internazionale, ridefinendo i delicati equilibri tra Roma e Washington. Il botta e risposta, nato dalle accuse del tycoon sulle spese per la difesa, usando come pretesto una presunta “richiesta implorante per una foto al G7”, si è trasformato rapidamente in una faida diplomatica.
Alle stoccate del presidente USA, che ha descritto l’Italia come un alleato che “si è comportato male”, la premier ha replicato difendendo l’autonomia italiana, pur tentando nelle ultime ore di gettare acqua sul fuoco per salvaguardare lo storico asse transatlantico.
Questo strappo inatteso divide profondamente l’opinione pubblica e gli analisti.
Da un lato, c’è chi ritiene che la fermezza della presidente del Consiglio di fronte alle pressioni della Casa Bianca ne abbia rafforzato l’immagine di leader sovrana e credibile, capace di non farsi intimorire.
Dall’altro, i critici sottolineano il rischio di un pericoloso isolamento internazionale, specialmente in un momento in cui l’Italia cerca sponde solide per far valere il proprio peso politico a Bruxelles.
La frattura con il leader del mondo MAGA indebolisce la posizione della premier o, al contrario, ne cementa il consenso interno e l’autorevolezza europea? Esprimi la tua opinione e partecipa al nostro sondaggio.
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