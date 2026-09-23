SONDAGGIO - Studenti stranieri, sei favorevole o contrario alle quote annunciate dal Governo?

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Nella riforma della scuola del Governo Meloni ci sarà un tetto per gli studenti stranieri in classe. Si tratterà di una vera e propria legge e non di una circolare e quindi, come ha specificato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, “sarà cogente”.

Gli uffici scolastici territoriali potranno spostare gli studenti in eccesso verso un’altra scuola di prossimità, così come oggi avviene per gli studenti in sovrannumero.

L’elemento centrale per stabilire le quote di studenti stranieri in una classe sarà la conoscenza dell’italiano.

I limiti, ha specificato Valditara in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, “non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell’infanzia ed entrano in prima elementare o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, perché si può pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell’italiano”.

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