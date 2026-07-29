SONDAGGIO - Taglio accise solo sul gasolio, è polemica sul mancato sconto alla benzina: sei favorevole?

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Il governo Meloni ha deciso di applicare un nuovo taglio sulle accise per combattere il caro carburanti. Col prezzo di benzina e diesel schizzato sempre più in alto, l’esecutivo ha dato il via libera allo sconto, ma non mancano le polemiche. La misura per calmierare i prezzi alla pompa, infatti, non è per tutti e tiene conto di alcuni aspetti.

L’operazione varata dal Consiglio dei Ministri del 27 luglio, infatti, agisce solo sul prezzo del gasolio, con il costo alle stazioni di rifornimento ridotto di 17 centesimi. Per la benzina, invece, nulla.

La misura, però, al momento non ha portato alcun effetto. I prezzi, infatti, sono oltre i 2,20 euro per il diesel in formato “scontato”, mentre la benzina resiste ancora a rompere il muro dei 2 euro in città. Ma è una situazione sul filo del rasoio. Se ne sono accorte anche le opposizioni, che hanno polemizzato col governo Meloni per la decisione divisiva dell’applicazione del taglio.

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