SONDAGGIO - Tensione tra Futuro Nazionale di Vannacci e centrodestra: alle prossime elezioni saranno insieme?
Cresce la tensione nella coalizione dopo le ultime frizioni con il generale. Il movimento correrà da solo alle prossime elezioni? Vota ora
I rapporti all’interno della coalizione si fanno sempre più tesi e il posizionamento di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, sta diventando il vero enigma in vista delle prossime elezioni Politiche, previste per il 2027 (salvo scossoni clamoroso dell’Esecutivo).
onostante la comune opposizione alla sinistra, i recenti attriti con i vertici del centrodestra hanno riacceso i dubbi sulla tenuta dell’alleanza.
C’è chi vede in queste frizioni una normale dialettica interna destinata a rientrare per non frammentare il voto, e chi invece scommette su una rottura definitiva che porterebbe il generale a correre da solo, forte del proprio consenso personale.
La domanda che divide la base elettorale è ormai una sola: si presenteranno uniti alle urne?
Voi cosa ne pensate?
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