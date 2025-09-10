SONDAGGIO - Valditara vieta il telefono cellulare in classe dal primo giorno di scuola: sei d'accordo?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il 16 giugno 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha vietato in tutte le scuole superiori italiane, a partire dall’1 settembre 2025, l’uso del telefono cellulare e dei dispositivi elettronici durante l’orario scolastico, anche a fini didattici.

Il ministro Giuseppe Valditara, ai microfoni di Morning News su Canale 5, mercoledì 10 settembre ha ricordato i “vantaggi” del divieto, a partire dalla “tutela della salute dei giovani” perché “tutti gli studi internazionali, tutte le ricerche, stanno dimostrando che l’abuso del cellulare, l’utilizzo frequente del cellulare, crea non solo dipendenza”, ma “soprattutto incide sulla capacità di concentrazione, di memorizzare“.

Valditara ha aggiunto che “gli studi dell’Ocse, ma anche studi dell’Istituto superiore sanità, hanno dimostrato in modo chiarissimo che l’apprendimento attraverso cellulare porta a degli esiti peggiori rispetto ad altre forme di apprendimento, quindi bisogna fare attenzione, non facciamo demagogia. Non facciamo propaganda: non è vero e l’apprendimento con il cellulare rappresenta il futuro semmai l’apprendimento con altre tecnologie”.

