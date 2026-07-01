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SONDAGGIO - Voci su Giorgia Meloni al Quirinale dopo Mattarella, la vorresti come presidente della Repubblica?

La partita per il successore del presidente Sergio Mattarella al Quirinale è già aperta, Giorgia Meloni sarebbe una buona candidata?

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Nel 2029 scadrà il secondo settennato di Sergio Mattarella e il Parlamento dovrà eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Non sarà quello attuale, visto che il Governo trainato da Fratelli d’Italia chiuderà la legislatura nel 2027. Le prossime elezioni Politiche, quindi, influiranno anche sul Quirinale.

E secondo le ricostruzioni e i retroscena svelati dai principali quotidiani, attualmente i candidati papabili del centrodestra sarebbero tre: Ignazio La Russa, attualmente seconda carica dello Stato; Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri; Giorgia Meloni.

La premier smentisce da tempo questa ipotesi, ventilata anche da una testata vicina al Governo come La Verità, oltre che dal Corriere della Sera, che parla di un patto con Roberto Vannacci che potrebbe proprio riguardare il Quirinale.

Intesa al momento smentita dalla leader di FdI, che annovera il generale tra i membri dell’opposizione, “non vedo differenze” ha dichiarato a 10 minuti, trasmissione di Nicola Porro.

A prescindere dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni, tu saresti favorevole al fatto che sostituisca Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica?

Il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.

sergio-mattarella-quirinale-giorgia-meloni ANSA

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Cantine Amadei

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