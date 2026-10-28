SONDAGGIO - Youssef Siher scarcerato dalla Gip del Tribunale di Milano. Sei d'accordo?

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Youssef Siher è tornato libero: l’attivista pro-pal e amministratore della pagina social “Movimento 17 ottobre” ha lasciato il carcere di San Vittore nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre. Si trovava dentro da sabato 24 ottobre, in attesa di convalida del fermo che, come detto, non è arrivato.

Il 30enne Yousser Siher, italo-marocchino con un passato accademico e alcune esperienze nel campo del giornalismo, era stato arrestato in seguito ai disordini di due settimane fa a Milano. L’accusa della Procura di Milano è pesantissima: istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

La stessa accusa è stata mossa anche ai danni di sua moglie, Sagia Hammoud.

Secondo la Gip Tiziana Landoni, però, Siher “non risulta aver caldeggiato o in qualche modo sostenuto i comportamenti violenti menzionati”. Siher è libero ma ancora indagato.

La scarcerazione ha riacceso lo scontro fra Governo e magistratura, con la premier Meloni che ha parlato di una “decisione vergognosa”.

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