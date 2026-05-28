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È stato arrestato un 28enne residente in provincia di Sondrio per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dopo aver creato disordini in un bar del centro cittadino. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito a seguito di una segnalazione. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha continuato la sua condotta aggressiva anche all’interno dell’ospedale, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata di lunedì 25 maggio, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento degli agenti della Questura di Sondrio presso un bar situato nel centro cittadino. Il 28enne, in evidente stato di alterazione psicofisica e con alito vinoso, stava disturbando gli altri clienti del locale. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti prontamente per riportare la calma.

Dall’aggressività nel bar al pronto soccorso

All’arrivo delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118, il giovane ha iniziato a inveire anche contro di loro, mostrando un atteggiamento aggressivo e oltraggioso. Vista la situazione, gli agenti hanno deciso di accompagnarlo presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Sondrio per accertamenti e per tutelare la sua incolumità.

Giunto in ospedale, il 28enne ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo, fuggendo all’interno della struttura e mettendo a rischio i pazienti in attesa. Il suo atteggiamento ha creato disordini e interferenze con le normali attività sanitarie, generando allarme sociale tra il personale e gli altri presenti.

L’accompagnamento in Questura e l’arresto

Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, gli operatori di polizia hanno deciso di accompagnare il giovane presso gli uffici della Questura. Durante il tragitto, il 28enne ha continuato a dimenarsi a terra, procurandosi dolore fisico e mantenendo un atteggiamento molesto e autolesivo. Gli agenti hanno quindi richiesto l’intervento dell’auto medica con personale qualificato per gestire la situazione in sicurezza.

Il giovane è stato infine arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, in quanto le lesioni sono state causate ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria durante il compimento di atti d’ufficio. L’arresto è stato convalidato e il 28enne è stato sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

IPA